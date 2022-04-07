Комитет государственного контроля Гомельской области выявил ряд нарушений в работе районных физкультурно-спортивных клубов (ФСК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, в 17 районах области ФСК не имеют собственных материально-технической базы и штатных педагогов; проводят мероприятия, используя имущество общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования, а также по совместительству их преподавателей (как правило, учителей физкультуры).

При этом отдельными ФСК не выполняются возложенные на них функции. Так, за 2 последних года два ФСК не провели с населением ни одного занятия спортивной и оздоровительной направленности, четыре ФСК такие занятия проводили только в районных центрах. В одном из ФСК не проводились мероприятия по направлению «туризм», а по направлению «атлетическая гимнастика» они были сведены к бесплатному пользованию тренажерным залом инструктором-методистом и его 8 знакомыми.

В двух районных ФСК комитетом и финансовой милицией вскрыты приписки около 6 тысяч часов рабочего времени инструкторами, которые на протяжении более двух лет не выполняли свои трудовые функции, фиктивно составляли документы о проведении занятий с населением и табели учета отработанных часов, что повлекло необоснованную выплату из бюджета зарплаты 6 работникам ФСК на общую сумму 13,5 тыс. рублей.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитета правоохранительными органами возбуждено три уголовных дела. Облисполкому внесены и реализуются предложения по наведению порядка в деятельности ФСК.