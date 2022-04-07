ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 11 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ БУДУТ РАБОТАТЬ ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ


11:27 08.04.2022

В Беларуси с 11 апреля по 15 мая этого года будут работать весенние ярмарки, участие в которых примут организации торговли, предприятия сельского хозяйства и промышленности, фермеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, будет организовано проведение распродаж, акций с предоставлением скидок на востребованные и социально значимые товары как продовольственной, так и непродовольственной группы.

«Продовольственные ярмарки давно показали свою эффективность. Сегодня особенно важно привлекать к участию в сезонных ярмарках как можно больше производителей не только продовольствия, но и товаров промышленных предприятий, легкой промышленности», - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Майские праздники – это длинные выходные. Традиционно в Беларусь приезжает большое количество туристов из разных стран, которые, помимо отдыха, активно занимаются и шопингом. Большой популярностью пользуются мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, семенной материал и другие товары для дачного сезона. В связи с этим в стационарных торговых объектах, ярмарках, выездных и сезонных объектах будут широко представлены потребительские товары отечественного производства.

В регионах уже начата активная работа по проведению мероприятий. Например, в Гродненской и Витебской областях пройдут пасхальные фестивали, ярмарки выходного дня, в том числе в рамках мероприятий, посвященных Году исторической памяти.

Местными исполкомами формируются графики проведения ярмарок и выездной торговли с учетом охвата не только населения городов и райцентров, но и малых городских поселений, включая приграничные территории.

О проводимых мероприятиях население республики будет информировано через официальные сайты организаций торговли и общественного питания, облисполкомов, а также средства массовой информации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2022
валюта курс
EUR 3.0549
USD 2.8110
RUB 3.6656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0549 -0.1636
USD 2.8110 -0.1356
RUB 3.6656 +0.1252
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0000 3.0300
USD 2.7700 2.7800
RUB 2.5000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0960
EUR/RUB 80.5000 121.2000
USD/RUB 74.2000 111.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте