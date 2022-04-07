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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 11 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ БУДУТ РАБОТАТЬ ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ
11:27 08.04.2022
В Беларуси с 11 апреля по 15 мая этого года будут работать весенние ярмарки, участие в которых примут организации торговли, предприятия сельского хозяйства и промышленности, фермеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, будет организовано проведение распродаж, акций с предоставлением скидок на востребованные и социально значимые товары как продовольственной, так и непродовольственной группы.
«Продовольственные ярмарки давно показали свою эффективность. Сегодня особенно важно привлекать к участию в сезонных ярмарках как можно больше производителей не только продовольствия, но и товаров промышленных предприятий, легкой промышленности», - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
Майские праздники – это длинные выходные. Традиционно в Беларусь приезжает большое количество туристов из разных стран, которые, помимо отдыха, активно занимаются и шопингом. Большой популярностью пользуются мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, семенной материал и другие товары для дачного сезона. В связи с этим в стационарных торговых объектах, ярмарках, выездных и сезонных объектах будут широко представлены потребительские товары отечественного производства.
В регионах уже начата активная работа по проведению мероприятий. Например, в Гродненской и Витебской областях пройдут пасхальные фестивали, ярмарки выходного дня, в том числе в рамках мероприятий, посвященных Году исторической памяти.
Местными исполкомами формируются графики проведения ярмарок и выездной торговли с учетом охвата не только населения городов и райцентров, но и малых городских поселений, включая приграничные территории.
О проводимых мероприятиях население республики будет информировано через официальные сайты организаций торговли и общественного питания, облисполкомов, а также средства массовой информации.
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