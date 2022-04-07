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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРОДАЛА ЧЕРЕЗ БУТБ ЦЕМЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА BR945 ТЫС.
10:26 08.04.2022
Белорусская цементная компания (БЦК) за один день продала через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) цемента более чем на Br945 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, с апреля с началом строительного сезона холдинг активизировал продажи цемента через БУТБ. Уже в первый день торгов с новым подходом на этой площадке было заключено 9 сделок и продано 5,8 т портландцемента.
Всего же по итогам биржевых торгов в первом квартале потребителям реализовано 65 тыс. т портландцемента на сумму Br10,5 млн. Это на 64% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2021 г.
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