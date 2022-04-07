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ЭКОНОМИКА РБ


С 22 АПРЕЛЯ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОРША


09:48 08.04.2022

С 22 апреля по 2 июня 2022 года пассажирские поезда на участке Минск-Орша будут следовать по измененному расписанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с плановым ремонтом железнодорожного моста через реку Березина.

В указанный период поезда международных, межрегиональных и региональных линий будут курсировать на участке Минск-Орша с минимальными отклонениями от действующего расписания. В связи с этим Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять время отправления и прибытия поезда.

БелЖД обращает внимание пассажиров, что в течение всего указанного периода изменяется время отправления поездов международных линий из Минска:

№ 52 Брест – Санкт-Петербург в 18:53 (вместо 18:43),

№ 722 Минск-Москва в 6:18 (вместо 6:20),

№ 718 Минск-Москва в 15:57 (вместо 16:00).

Также 27, 28 апреля, 18, 19 мая и 1, 2 июня изменяется время отправления поездов из Минска: № 722 Минск – Москва в 6:07 (вместо 6:20), № 718 Минск – Москва в 15:51 (вместо 16:00), № 712 Минск – Витебск в 7:16 (вместо 6:45), № 862 Минск – Орша в 8:25 (вместо 7:42).

Кроме того, 26, 27, 28 апреля, 17, 18, 19, 31 мая и 1, 2 июня изменяется время отправления из Минска поездов: № 714 Минск – Витебск в 19:46 (вместо 19:53), № 866 Минск – Орша в 15:27 (вместо 15:30), № 868 Минск – Орша в 18:19 (вместо 18:35).

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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