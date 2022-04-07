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ЭКОНОМИКА РБ
НПЗ БЕЛАРУСИ РАБОТАЮТ С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
09:32 08.04.2022
НПЗ Беларуси работают с минимальной загрузкой. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.
"Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций (фактически блокирующих санкций) исходим из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов будет возрастать", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
По его словам, новополоцкий "Нафтан" сейчас перерабатывает 11,7 тыс. т в день, Мозырский НПЗ - 13,7 тыс. т в день. Для сравнения: в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 млн т углеводородного сырья, то есть примерно 24-25 тыс. т в день.
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