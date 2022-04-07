ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПОРУЧИЛ МИНФИНУ ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ


18:07 07.04.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поручил Минфину просчитать все риски для бюджета в 2022 году. об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«С учетом складывающейся экономической ситуации Минфину необходимо просчитать все риски для бюджета, так называемый стресс-сценарий. И внести в правительство предложения по структурированию всех финансовых обязательств государства в 2022 году, предусмотрев необходимое резервирование средств для обеспечения в полном объеме финансирования социальной инфраструктуры», - подчеркнул Роман Головченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
валюта курс
EUR 3.2185
USD 2.9466
RUB 3.5404
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0549 -0.1636
USD 2.8110 -0.1356
RUB 3.6656 +0.1252
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0700
USD 2.8000 2.8150
RUB 2.5000 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 80.0000 123.0000
USD/RUB 75.0000 112.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте