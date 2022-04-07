Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поручил Минфину просчитать все риски для бюджета в 2022 году. об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«С учетом складывающейся экономической ситуации Минфину необходимо просчитать все риски для бюджета, так называемый стресс-сценарий. И внести в правительство предложения по структурированию всех финансовых обязательств государства в 2022 году, предусмотрев необходимое резервирование средств для обеспечения в полном объеме финансирования социальной инфраструктуры», - подчеркнул Роман Головченко.