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ЭКОНОМИКА РБ


РИКЗ ПОДЕЛИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННЫМ РЕПЕТИЦИОННЫМ ТЕСТИРОВАНИЕМ ПО 15 ПРЕДМЕТАМ


17:58 07.04.2022

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) разместил на своем сайте для абитуриентов дистанционное репетиционное тестирование (ДРТ) по 15 предметам.

На сайте РИКЗ отмечается, что при выполнении теста на централизованном тестировании абитуриенты записывают ответы в бланке ответов на бумажном носителе. В целях приобретения навыка заполнения бланка ответов институт рекомендует его распечатать.

Пройти тестирование дистанционно, а также ознакомиться с рекомендациями по его прохождению можно здесь.
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