|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РИКЗ ПОДЕЛИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННЫМ РЕПЕТИЦИОННЫМ ТЕСТИРОВАНИЕМ ПО 15 ПРЕДМЕТАМ
17:58 07.04.2022
Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) разместил на своем сайте для абитуриентов дистанционное репетиционное тестирование (ДРТ) по 15 предметам.
На сайте РИКЗ отмечается, что при выполнении теста на централизованном тестировании абитуриенты записывают ответы в бланке ответов на бумажном носителе. В целях приобретения навыка заполнения бланка ответов институт рекомендует его распечатать.
Пройти тестирование дистанционно, а также ознакомиться с рекомендациями по его прохождению можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
Курсы в банках
на 07.04.2022
Конвертация в банках
на 07.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте