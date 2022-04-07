В дни предстоящих майских праздников и Радуницы Белорусская железная дорога уделила особое внимание организации перевозок по наиболее востребованным у пассажиров направлениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 29 апреля по 10 мая назначено 75 дополнительных поездов. Они будут курсировать между Минском и Брестом, Витебском, Гомелем, Гродно, Могилевом, Пинском и Костюковичами (поезд Минск-Коммунары).

Кроме того, дополнительные поезда пустят по маршрутам из Бреста в Витебск и Гомель, кроме того, западные и восточные регионы Беларуси свяжет еще один поезд Гродно-Орша-Кричев.

Наибольшее количество поездов назначено на пиковые даты выезда 29 апреля и 6 мая и в обратном направлении 3 и 9 мая.

Билеты на данные поезда уже доступны в продаже.