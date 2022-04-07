МТС предлагает новым корпоративным клиентам воспользоваться акцией «Большие возможности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, специальное предложение тарифа «Умный бизнес 2» включает неограниченное количество минут для звонков во все сети, безлимитный интернет на высокой скорости, а также 50 SMS всего за 17,45 рубля в месяц.

Помимо тарифного плана «Умный бизнес 2», в предложение входят услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая услуга предоставляет неограниченное число минут исходящих вызовов, а вторая — безлимитный мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.

Согласно условиям акции «Большие возможности», первые 90 дней после подключения на все три услуги действует специальная цена — 17,45 рубля в месяц. Далее ежемесячная стоимость пакета услуг будет списываться в полном объеме.

Акция «Большие возможности» доступна для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей, которые подключат новый номер. Предложение действует по 1 июля 2022 года.