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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА БЕЗЛИМИТ ЗВОНКОВ И МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
17:45 07.04.2022
МТС предлагает новым корпоративным клиентам воспользоваться акцией «Большие возможности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, специальное предложение тарифа «Умный бизнес 2» включает неограниченное количество минут для звонков во все сети, безлимитный интернет на высокой скорости, а также 50 SMS всего за 17,45 рубля в месяц.
Помимо тарифного плана «Умный бизнес 2», в предложение входят услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая услуга предоставляет неограниченное число минут исходящих вызовов, а вторая — безлимитный мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.
Согласно условиям акции «Большие возможности», первые 90 дней после подключения на все три услуги действует специальная цена — 17,45 рубля в месяц. Далее ежемесячная стоимость пакета услуг будет списываться в полном объеме.
Акция «Большие возможности» доступна для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей, которые подключат новый номер. Предложение действует по 1 июля 2022 года.
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