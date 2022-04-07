Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) и Международный университет «МИТСО» подписали соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, деятельность центра на базе университета упростит исследователям поиск информации о научных достижениях и активизирует работу молодых ученых. Все работники учреждения получат бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим тематическим ресурсам.

Кроме того, при необходимости пользователей проконсультируют, окажут помощь с поиском материалов, проведут обучающие мероприятия по работе с базами данных.

Создание и развитие сети ЦПТИ в Беларуси осуществляется в рамках Международного проекта при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности. Проект призван содействовать наращиванию инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и методической поддержкой пользователей услуг в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В настоящее время в Беларуси функционирует 17 ЦПТИ.