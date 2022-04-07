Мы видим, насколько белорусская легкая промышленность продвинулась вперед. Об этом сегодня заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, выступая перед участникам выставки-презентации «Вместе в будущее», организованной концерном «Беллепром» совместно с ГУО «Центр "Национальная школа красоты"».

По его словам, государство очень многое делает для развития данной отрасли.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, вниманию гостей мероприятия представили изделия из новых коллекций, разработанных предприятиями швейной, трикотажной и кожгалантерейной отраслей легкой промышленности Беларуси к началу школьного сезона для учащихся учреждений общего среднего образования, а также педагогического состава.