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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ УВИДЕЛИ, НАСКОЛЬКО БЕЛОРУССКИЙ ЛЕГПРОМ ПРОДВИНУЛСЯ ВПЕРЕД
17:23 07.04.2022
Мы видим, насколько белорусская легкая промышленность продвинулась вперед. Об этом сегодня заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, выступая перед участникам выставки-презентации «Вместе в будущее», организованной концерном «Беллепром» совместно с ГУО «Центр "Национальная школа красоты"».
По его словам, государство очень многое делает для развития данной отрасли.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, вниманию гостей мероприятия представили изделия из новых коллекций, разработанных предприятиями швейной, трикотажной и кожгалантерейной отраслей легкой промышленности Беларуси к началу школьного сезона для учащихся учреждений общего среднего образования, а также педагогического состава.
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