Более 373 тыс. устаревших индукционных счетчиков заменили энергетики филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», новые современные электронные многотарифные счетчики оснащены устройством передачи данных (РLC-модемом, радиомодемом либо РLC и радиомодемом одновременно), что подразумевает в дальнейшем их интеграцию в АСКУЭ (автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии).

В 2021 году по «Программе модернизации средств учета электрической энергии» филиалом «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» произведена замена более 67 500 приборов учета электрической энергии. До конца 2023 года данная программа будет завершена полностью.

В то же время филиалом «Энергосбыт» проводилась работа по оснащению АСКУЭ трансформаторных подстанций, осуществляющих электроснабжение районов жилой застройки. За 2021 год такими системами оснащено 960 трансформаторных подстанций, в которых проводились работы по программе модернизации: Браслав – 85, Витебск – 172, Глубокое – 111, Городок – 50, Лепель – 40, Лиозно – 38, Новополоцк – 31, Орша – 45, Полоцк – 114, Поставы – 20, Сенно – 60, Толочин – 36, Ушачи – 36, Шарковщина – 49, Шумилино – 73. Это позволило объединить в АСКУЭ более 53 тыс. приборов учета электрической энергии бытовых абонентов.

Включение приборов учета в АСКУЭ позволяет обеспечить дистанционный сбор, обработку и хранение показаний с последующей передачей их в АИС «Расчет» (ЕРИП) для удобства оплаты за потребленную электрическую энергию, при этом у граждан пропадает необходимость самостоятельно снимать показания с электросчетчиков.