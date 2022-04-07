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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА 570 ТЫС. БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
16:18 07.04.2022
Более 10 тыс. единиц незадекларированных товаров, намеревались незаконно переместить на территорию ЕАЭС, спрятав их среди задекларированного сборного груза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили гродненские таможенники при декларировании товара в ведомственном пункте таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ».
По сведениям, указанным в документах казахским перевозчиком, в машине были электротовары и запасные части к автомобилям. Однако при проверке сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в грузовом отсеке автомобиля бытовую электронику, эфирные масла, инструменты, наборы столовых приборов и иное. В общей сложности незаявленными оказались более 10 тыс. единиц различных товаров, стоимостью порядка 570 тыс. белорусских рублей.
Гродненской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения.
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