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ЭКОНОМИКА РБ
ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯЕТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ГРОДНО-МОСТЫ
15:49 07.04.2022
В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста на перегоне Скидель- Житомля изменяется график движения некоторых пассажирских поездов на участке Гродно-Мосты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 18, 19, 26 и 27 апреля 2022 года отменяются из обращения поезда: № 729, 731 Минск-Гродно, 732 Гродно-Минск.
Кроме того, 19 и 27 апреля будет отменен поезд № 730 Гродно-Минск.
Также не будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Гродно-Брест-Гродно отправлением из Гродно 19 и 27 апреля, из Бреста – 18 и 26 апреля.
Отдельные пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом. Так, поезд № 687/688 сообщением Минск-Гродно-Минск отправлением из Минска и Гродно 19 и 27 апреля будет курсировать по маршруту Минск-Мосты-Минск, при этом вместо беспересадочных вагонов Гродно-Москва назначены беспересадочные вагоны Мосты-Москва отправлением со станции Мосты 19 и 27 апреля, а вместо беспересадочных вагонов Москва-Гродно назначены беспересадочные вагоны Москва-Мосты отправлением из Москвы 18 и 26 апреля.
Поезд № 679/680 Витебск-Гродно-Витебск отправлением из Витебска и Гродно 19 и 27 апреля будет следовать по маршруту Витебск-Скидель-Витебск.
Поезд № 631 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля 18 и 26 апреля назначается в сообщении Гомель-Мосты. Поезд № 632 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 19 и 27 апреля назначается в сообщении Мосты-Гомель.
Поезд № 623 Витебск/Коммунары-Гродно отправлением из Витебска 18 и 26 апреля назначается в сообщении Витебск/Коммунары-Скидель. Поезд № 624 Гродно-Витебск/Коммунары отправлением из Гродно 19 и 27 апреля будет следовать по маршруту Скидел-Витебск/Коммунары.
Поезд № 609 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля 18 апреля назначается в сообщении Гомель-Скидель. Поезд № 610 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 19 и 27 апреля назначается в сообщении Скидель-Гомель.
Также 18 и 26 апреля поезд № 610 Гродно-Гомель отправится из Гродно в 17:50 (вместо 20:01).
БЖД обращает внимание в, что на участке Гродно-Мосты в сутки 19 и 27 апреля отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида-Гродно и Барановичи-Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно.
Перевозка пассажиров между станциями Гродно, Житомля и Скидель 19 и 27 апреля будет осуществляться автотранспортом.
В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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