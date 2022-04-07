ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯЕТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ГРОДНО-МОСТЫ


15:49 07.04.2022

В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста на перегоне Скидель- Житомля изменяется график движения некоторых пассажирских поездов на участке Гродно-Мосты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 18, 19, 26 и 27 апреля 2022 года отменяются из обращения поезда: № 729, 731 Минск-Гродно, 732 Гродно-Минск.

Кроме того, 19 и 27 апреля будет отменен поезд № 730 Гродно-Минск.

Также не будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Гродно-Брест-Гродно отправлением из Гродно 19 и 27 апреля, из Бреста – 18 и 26 апреля.

Отдельные пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом. Так, поезд № 687/688 сообщением Минск-Гродно-Минск отправлением из Минска и Гродно 19 и 27 апреля будет курсировать по маршруту Минск-Мосты-Минск, при этом вместо беспересадочных вагонов Гродно-Москва назначены беспересадочные вагоны Мосты-Москва отправлением со станции Мосты 19 и 27 апреля, а вместо беспересадочных вагонов Москва-Гродно назначены беспересадочные вагоны Москва-Мосты отправлением из Москвы 18 и 26 апреля.

Поезд № 679/680 Витебск-Гродно-Витебск отправлением из Витебска и Гродно 19 и 27 апреля будет следовать по маршруту Витебск-Скидель-Витебск.

Поезд № 631 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля 18 и 26 апреля назначается в сообщении Гомель-Мосты. Поезд № 632 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 19 и 27 апреля назначается в сообщении Мосты-Гомель.

Поезд № 623 Витебск/Коммунары-Гродно отправлением из Витебска 18 и 26 апреля назначается в сообщении Витебск/Коммунары-Скидель. Поезд № 624 Гродно-Витебск/Коммунары отправлением из Гродно 19 и 27 апреля будет следовать по маршруту Скидел-Витебск/Коммунары.

Поезд № 609 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля 18 апреля назначается в сообщении Гомель-Скидель. Поезд № 610 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 19 и 27 апреля назначается в сообщении Скидель-Гомель.

Также 18 и 26 апреля поезд № 610 Гродно-Гомель отправится из Гродно в 17:50 (вместо 20:01).

БЖД обращает внимание в, что на участке Гродно-Мосты в сутки 19 и 27 апреля отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида-Гродно и Барановичи-Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно.

Перевозка пассажиров между станциями Гродно, Житомля и Скидель 19 и 27 апреля будет осуществляться автотранспортом.

В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
валюта курс
EUR 3.2185
USD 2.9466
RUB 3.5404
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0549 -0.1636
USD 2.8110 -0.1356
RUB 3.6656 +0.1252
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0500 3.0800
USD 2.8000 2.8200
RUB 2.2000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 82.2000 133.0700
USD/RUB 75.7000 123.0700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте