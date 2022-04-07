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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ С ВБ, ЕБРР И СИБ НАЦВАЛЮТОЙ
15:24 07.04.2022
Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.
«Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам», - говорится в сообщении.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.
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