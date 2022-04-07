Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.

«Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам», - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.