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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ ЗА СДАННОЕ ГОСУДАРСТВУ МОЛОКО
14:57 07.04.2022
В Витебской области не в полном объеме производятся расчеты за закупаемое у граждан молоко. Это было установлено в ходе мониторингов Комитетом госконтроля Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на 22 февраля 2022 года просроченная задолженность перед гражданами составляла более 540 тыс. рублей. При этом наибольшая имелась у предприятий переработки Полоцкого и Глубокского районов.
Информация о фактах задолженности Комитетом госконтроля Витебской области была направлена в Витебский облисполком и ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты».
Перед органами власти и концерном поставлен вопрос о незамедлительном принятии исчерпывающих мер по погашению задолженности, а также привлечению к ответственности виновных должностных лиц.
В результате на 1 апреля просроченная задолженность перед сдатчиками молока полностью погашена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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