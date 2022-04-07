В Витебской области не в полном объеме производятся расчеты за закупаемое у граждан молоко. Это было установлено в ходе мониторингов Комитетом госконтроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на 22 февраля 2022 года просроченная задолженность перед гражданами составляла более 540 тыс. рублей. При этом наибольшая имелась у предприятий переработки Полоцкого и Глубокского районов.

Информация о фактах задолженности Комитетом госконтроля Витебской области была направлена в Витебский облисполком и ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты».

Перед органами власти и концерном поставлен вопрос о незамедлительном принятии исчерпывающих мер по погашению задолженности, а также привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

В результате на 1 апреля просроченная задолженность перед сдатчиками молока полностью погашена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.