Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 апреля 2022 года выросло до 967,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 967 тыс. 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 963 тыс. 661 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 300 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6866 пациентов пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 912 человек, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 970 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 928 тыс. 823 теста.