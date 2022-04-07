|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 967,7 ТЫС. – МИНЗДРАВ
14:30 07.04.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 апреля 2022 года выросло до 967,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 967 тыс. 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 963 тыс. 661 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 300 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6866 пациентов пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 912 человек, число смертей от COVID-19 – на 4.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 970 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 928 тыс. 823 теста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
Курсы в банках
на 07.04.2022
Конвертация в банках
на 07.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте