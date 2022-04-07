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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ВЫДАВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ


14:18 07.04.2022

Министерство по налогам и сборам Беларуси разрешило организациям торговли выдавать покупателям чеки только в электронном виде. Такое решение было принято по итогам совещания, на котором обсуждали проблему отсутствия в Беларуси чековой ленты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, в совещании приняли участие представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), субъектов хозяйствования, которые занимаются поставками чековых лент, а также Ассоциации налогоплательщиков и других организаций.

В результате участники заседания пришли к выводу, что заявки субъектов хозяйствования на приобретение чековых лент полностью удовлетворяются, а риска отсутствия лент в ближайшее время не просматривается.

«Учитывая изложенное, необходимость поиска дополнительных каналов поставок в Беларусь чековых лент, а также путей реализации субъектами торговли товаров (работ, услуг) без распечатывания на бумажном носителе платежного документа и невыдачи его покупателям отсутствуют», - пояснили в ведомстве.

На совещании также обсуждалась проблема удорожания чековых лент в 2–2,5 раза, в результате чего были выработаны пути минимизации расхода бумаги.

С целью экономии расхода чековых лент субъектам хозяйствования разрешили выдавать покупателям (с согласия последних) чеки только в электронном виде раньше сроков, установленных постановлением Совета министров и Нацбанка № 924/16 от 06.07.2011 г.

Согласно этому документу, для субъектов хозяйствования, которые используют программные кассы, норма должна вступить в силу с 18 мая 2022 года, а для использующих кассовые суммирующие аппараты субъектов хозяйствования – с 18 августа.

В то же время в МНС подчеркивают, что если бизнесмены внедрят механизм выдачи электронных чеков раньше предусмотренных сроков, это не будет рассматриваться как нарушение законодательства и не повлечет за собой привлечение к административной ответственности.

Кроме того, бизнесменам предложили исключить распечатку на чеках рекламной и иной информации, «обязательность указания которой в платежном документе не установлена законодательством». Такая практика широко применяется субъектами торговли и зачастую объем рекламной информации превышает объем самого чека.

Помимо этого, в МНС предложили субъектам хозяйствования покупать более дешевую чековую ленту, если это позволяют технические условия, предъявляемые к кассовому оборудованию. Таким образом, можно будет сэкономить до 10-15 % расходов на чековую ленту.

Что касается жалоб, связанных с установлением и применением цен на чековые ленты, то субъектам хозяйствования рекомендовано обращаться в МАРТ.
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