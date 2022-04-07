Правительство Беларуси утвердило план поддержки экономики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, план предусматривает:

поддержку экспорта и расширение кредитования экспортеров вне зависимости от рынка поставок белорусской продукции;

снижение таможенных пошлин для импортных товаров, необходимых для производства на экспорт;

возможность реструктуризации задолженности и уплаты пеней по таможенным платежам;

выстраивание новых транспортно-логистических цепочек для перенаправления экспортных потоков;

работу с российскими коллегами по вопросам увеличения квот, а в перспективе отмену разрешительной системы перевозок грузов и каботажа для белорусских автоперевозчиков;

создание с Российской Федерацией совместных импортозамещающих производств;

дополнительную финансовую поддержку для малых и средних предприятий, которые будут выпускать продукцию, не производимую в Беларуси и России;

освобождение бизнеса от административной ответственности по результатам проверок за впервые допущенные и неумышленные нарушения;

предоставление организациям права на получение субсидий из ФСЗН для осуществления доплат работникам, а также государственной адресной социальной помощи некоторым категориям граждан в виде ежемесячного социального пособия исходя из доходов, полученных за 3 месяца;

денежные доходы, пенсии, пособия будут индексироваться к уровню инфляции;

возможность предоставления резидентам ПВТ доступных льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в России, в том числе права на отсрочку от призыва на военную службу;

В документ также включены меры локального характера по поддержке промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта и туризма

«План комплексный и позволит поддержать организации реального сектора экономики и их трудовые коллективы, обеспечить выполнение предприятиями текущих обязательств, сохранить рабочие места и доходы населения», - надеются в правительстве.