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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ


14:00 07.04.2022

На площадке ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" 6 марта состоялось заседание Совета директоров кондитерской отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Белгоспищепром", в ходе заседания председателем Совета директоров кондитерской отрасли на 2022 год избран генеральный директор ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" Александр Нечай.

Кроме того, участники встречи приняли решение о включении в состав Совета руководителя УП «Красный пищевик — Славгород» Андрея Голенкова.

На заседании также обсуждались вопросы замещении ассортимента импортных кондитерских изделий в торговых объектах продукцией белорусского производства и увеличение доли отечественных производителей до 70%, выработка единой ценовой и акционной политики в работе с торговыми сетями, закупка какао продуктов и масложировой продукции, а также другие актуальные темы.

Особое внимание руководители предприятий уделили вопросам организации Международного симпозиума кондитеров FOOD PROM CONFECTIONERY, который пройдет в Минске 25-26 мая.

Форум станет самым масштабным в Беларуси событием кондитерской отрасли. Это новое направление развития кондитерских предприятий страны. На одной площадке соберутся эксперты, чтобы обсудить самые актуальные темы. Речь пойдет о перспективах развития отрасли и смежных предприятий в сложных современных условиях, повышении экспортного потенциала, о трендах и новинках, инновационных исследованиях в кондитерской сфере. Также будут рассмотрены вопросы технического регулирования, изменения потребительских предпочтений, маркетинга и продаж, брендинга и упаковки.

Деловой площадкой FOOD PROM CONFECTIONERY станет отель «Беларусь». Кроме того, в рамках форума запланирован визит представителей кондитерских компаний России и Казахстана на предприятия концерна.

Также члены Совета посетили производственные цеха фабрики «Слодыч».
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