ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ДОСТУПЕН РЯД СОВЕРШАЕМЫХ НАЦБАНКОМ БЕЛАРУСИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

12:56 07.04.2022 Скорректированы номера и наименования административных процедур на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, для осуществления доступны следующие административные процедуры, осуществляемые Национальным банком Беларуси: 548.14.15.1 «Включение в реестр лизинговых организаций с получением свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций»; 548.14.15.3 «Внесение изменения в реестр лизинговых организаций, исключение из реестра лизинговых организаций»; 548.14.17.1 «Включение в реестр микрофинансовых организаций с получением свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций»; 548.14.17.3 «Внесение изменения в реестр микрофинансовых организаций, исключение из реестра микрофинансовых организаций»; 548.14.21.1 «Включение в реестр форекс-компаний с получением свидетельства о включении в реестр форекс-компаний»; 548.14.21.3 «Внесение изменения в реестр форекс-компаний, исключение из реестра форекс-компаний».