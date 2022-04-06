|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ДОСТУПЕН РЯД СОВЕРШАЕМЫХ НАЦБАНКОМ БЕЛАРУСИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
12:56 07.04.2022
Скорректированы номера и наименования административных процедур на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, для осуществления доступны следующие административные процедуры, осуществляемые Национальным банком Беларуси:
548.14.15.1 «Включение в реестр лизинговых организаций с получением свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций»;
548.14.15.3 «Внесение изменения в реестр лизинговых организаций, исключение из реестра лизинговых организаций»;
548.14.17.1 «Включение в реестр микрофинансовых организаций с получением свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций»;
548.14.17.3 «Внесение изменения в реестр микрофинансовых организаций, исключение из реестра микрофинансовых организаций»;
548.14.21.1 «Включение в реестр форекс-компаний с получением свидетельства о включении в реестр форекс-компаний»;
548.14.21.3 «Внесение изменения в реестр форекс-компаний, исключение из реестра форекс-компаний».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2022
Курсы в банках
на 07.04.2022
Конвертация в банках
на 07.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте