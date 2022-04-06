В ОАО «Гродно Азот» определились со сроком выплаты дивидендов по акциям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дивиденды по акциям должны быть выплачены не позднее 22 апреля 2022 года. Начисленные на одну акцию дивиденды составляют 16,025610520887 рубля.

Порядок выплаты следующий:

работающим в обществе акционерам – одновременно с выплатой заработной платы перечислением на лицевые счета;

неработающим в ОАО «Гродно Азот» акционерам – путем перечисления на лицевые счета, открытые в банках, либо в кассе общества;

акционерам – жителям других городов – по их требованию – почтовым переводом.