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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СО СРОКОМ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
12:39 07.04.2022
В ОАО «Гродно Азот» определились со сроком выплаты дивидендов по акциям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дивиденды по акциям должны быть выплачены не позднее 22 апреля 2022 года. Начисленные на одну акцию дивиденды составляют 16,025610520887 рубля.
Порядок выплаты следующий:
работающим в обществе акционерам – одновременно с выплатой заработной платы перечислением на лицевые счета;
неработающим в ОАО «Гродно Азот» акционерам – путем перечисления на лицевые счета, открытые в банках, либо в кассе общества;
акционерам – жителям других городов – по их требованию – почтовым переводом.
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