При внеплановой проверке в Могилеве общества с дополнительной ответственностью «С» (ОДО «С»), осуществляющего деятельность в области проводной связи, выявлена схема минимизации налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, установлено, что основной бизнес ОДО «С» в 2015 году был намеренно «раздроблен» путем регистрации аффилированного субъекта, которым осуществлялись аналогичные виды деятельности с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Это позволило распределить выручку ОДО «С» между ОДО «С» и аффилированным субъектом с целью сохранения возможности применения УСН, тем самым избежав уплаты в бюджет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) при превышении установленных законодательством критериев для выручки.

Проверкой в соответствии со статьей 33 НК в результате искажения организацией сведений об объектах налогообложения, подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях, произведена корректировка налоговой базы по НДС, налогу на прибыль и налогу при УСН, организации предъявлены к уплате НДС и налог на прибыль.

По результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены к уплате налоги и пени в сумме 1,2 млн рублей.