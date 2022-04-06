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ЭКОНОМИКА РБ
МАРШРУТ И РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ИЗ ГОМЕЛЯ В ГРОДНО 20 АПРЕЛЯ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНИТСЯ
11:47 07.04.2022
20 апреля 2022 года частично изменится маршрут и расписание поезда межрегиональных линий экономкласса № 631 Гомель-Гродно.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с плановыми ремонтными работами на участке Гомель-Калинковичи.
Так, 20 апреля поезд № 631 отправится в 17:25 со станции Гомель, следующей его остановкой станет станция Жлобин, откуда в 19:18 он продолжит следование по своему обычному маршруту согласно действующему расписанию.
БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
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