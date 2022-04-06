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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО СНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ УВЕЛИЧАТ ТУРПОТОКИ
10:36 07.04.2022
Снятые ограничения на пересечение границы увеличат туристические потоки. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на заседании Межведомственного совета по туризму при Совмине, где определялись задачи отрасли на 2022 год.
Он анонсировал масштабную информационную кампанию по популяризации въездного и внутреннего туризма и поставил задачу по разработке новых турмаршрутов.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, в этом году ставки делают на: промышленный туризм, гастрономический туризм, агроэкотуризм, медицинский туризм, лечебно-оздоровительный туризм и экотуризм.
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