Снятые ограничения на пересечение границы увеличат туристические потоки. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко на заседании Межведомственного совета по туризму при Совмине, где определялись задачи отрасли на 2022 год.

Он анонсировал масштабную информационную кампанию по популяризации въездного и внутреннего туризма и поставил задачу по разработке новых турмаршрутов.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, в этом году ставки делают на: промышленный туризм, гастрономический туризм, агроэкотуризм, медицинский туризм, лечебно-оздоровительный туризм и экотуризм.