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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА МАРТ СНИЗИЛИСЬ НА 8,4%


09:54 07.04.2022

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2022 года, по предварительным данным, составили $7 571,7 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за март 2022 года золотовалютные резервы снизились на $692,9 млн, или на 8,4%, после снижения в феврале на $259,1 млн (на 3%).

Снижение показателя международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $100 млн, продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7,0 млрд.
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