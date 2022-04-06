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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВЕДЕТ 7 АПРЕЛЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ЖКХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:35 07.04.2022
Комитет государственного контроля Минской области проведет 7 апреля 2022 года «горячую линию» по вопросам функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Минской области могут сообщить (в том числе анонимно) информацию об имеющихся фактах бесхозяйственности, нарушений законодательства, некачественном оказании жилищно-коммунальных услуг (текущий и капитальный ремонт жилья, санитарное содержание придомовых территорий и вспомогательных помещений, техническое обслуживание лифтов, обращение с твердыми коммунальными отходами, платные бытовые услуги и др.).
Обратиться на «горячую линию» можно с 10:00 до 13:00 по телефону (8-017) 352-64-59.
Также можно направить фото и видеоматериалы по электронной почте .
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