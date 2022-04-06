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ЭКОНОМИКА РБ


В ФЕВРАЛЕ ТЕМП РОСТА ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА В БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛ 102,5%


09:23 07.04.2022

В феврале 2022 года темп роста переработки молока в Беларуси составил 102,5%. Об этом сообщила замначальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Мария Климова во время круглого стола «Удовлетворение потребительского спроса на внутреннем рынке Беларуси. Ценовое регулирование».

По ее словам, в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство масла сливочного увеличилось на 2,6%, жирных сыров – на 6%, в том числе твердых и полутвердых сыров – на 5%, мягких сыров – на 13%, цельномолочной продукции – на 5,2%, творога – на 6,5%.

«Молочные консервы в последние два месяца пользовались повышенным спросом. Запасы достигают более 40% от месячной потребности внутреннего рынка, при этом Беларусь производит в 4,5 раза больше, чем потребляет», - заверила она.

По мясной продукции также отмечен рост производства.

Так, в феврале 2022 года мясокомбинаты системы Минсельхозпрода переработали 106,3% скота к аналогичному периоду 2021 года. Темп роста производства по мясу составил 105%, в том числе серьезный рост по говядине (111,6%), колбасам (104,8%), мясным полуфабрикатам (122%) и консервам (120%).
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