До конца 2022 г. закупки цемента на внутреннем рынке планируется полностью перевести на площадку ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Об этом сообщил начальник производственно-технологического управления Министерства архитектуры и строительства Алексей Подволоцкий во время прошедшего 5 апреля 2022 г. в центральном офисе биржи круглого стола с крупнейшими представителями отечественной цементной отрасли, среди которых Белорусская цементная компания (БЦК), а также около 20 крупнейших покупателей цемента.

По словам Алексея Подволоцкого, ожидается, что использование биржевых торгов обеспечит участникам рынка более гибкий и объективный механизм ценообразования, учитывающий сезонные колебания спроса и иные факторы, влияющие на стоимость данной продукции.

"Одна из основных целей этого пилотного проекта - соблюсти баланс интересов продавцов и покупателей цемента, предоставив им 100%-ный рыночный инструмент формирования цены. Причем это касается как цемента, производимого в Беларуси, так и импортной продукции.

Разумеется, речи об обязательной покупке цемента исключительно на биржевых торгах пока не идет. Мы понимаем, что рынок к этому еще не готов. Поэтому предусмотрен переходный период с апреля по сентябрь текущего года, в течение которого планируется детально отработать биржевую схему реализации и принять решение о целесообразности внесения цемента в перечень товаров, обязательных для купли и продажи через биржу".

В свою очередь начальник управления продаж на внутреннем рынке БЦК Максим Коляго и начальник аналитического отдела БУТБ Александр Троенчук подробно остановились на схеме закупок цемента, которая будет действовать во время переходного периода, а также на особенностях заключения долгосрочных сделок с корректируемой ценой.

В частности, с целью обеспечения максимально плавного перехода на биржевой механизм продаж планируется сохранить возможность параллельного использования прямых контрактов и биржевых торгов, при этом в случае приобретения цемента в рамках тендеров и за бюджетные средства биржевой механизм применяться не будет.

Кроме того, для оперативной закупки небольших партий цемента (до 65 т) планируется использовать биржевую B2B-площадку промышленных и потребительских товаров, в то время как более крупные партии будут реализовываться посредством сессионных биржевых торгов.

Что касается организаций с годовым потреблением более 3 тыс. т и сроком выборки свыше 60 дней, то они смогут заключать долгосрочные биржевые сделки с изменяемой ценой.

Способствовать переходу покупателей на площадку БУТБ будет применение БЦК специального прейскуранта, обеспечивающего более низкий уровень стартовых цен, чем по прямым контрактам.

Помимо этого, участники рынка будут застрахованы от несоблюдения обязательств контрагентом за счет реализованных на БУТБ инструментов контроля за исполнением сделок.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, по итогам биржевых торгов в I квартале 2022 г. белорусским потребителям реализовано 65 тыс. т портландцемента на сумму 10,5 млн BYN. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 61% в натуральном выражении и на 64% в стоимостном.