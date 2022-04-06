Минэнерго Беларуси раскрыло подробности протокола о переходе на российские рубли в расчетах за газ, подписанного 5 апреля министром энергетики Виктором Каранкевичем и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, документ позволит снизить финансовую нагрузку на организации реального сектора экономики в связи с изменением курса белорусского рубля к доллару США.

Предусматривается, что тарифы для указанных потребителей в стране практически будут снижены до уровня, сложившегося в феврале текущего года.

Достигнутые договоренности не повлияют на цены на газ и тарифы на энергию для населения.