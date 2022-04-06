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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДОГОВОРЕ КАРШЕРИНГА ОДНОЙ ИЗ КОМПАНИЙ
17:17 06.04.2022
В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступили обращения граждан о нарушении прав потребителей при оказании ООО «Каршеринг клуб» услуг по аренде автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в связи с этим были проанализированы положения договора, который потребители заключают для получения этой услуги.
В результате анализа договора установлено несоответствие его отдельных положений требованиям закона «О защите прав потребителей» и Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета министров № 1590 от 14 декабря 2004 г.
В целях обеспечения соблюдения прав потребителей МАРТ направлены рекомендации ООО «Каршеринг клуб» о приведении договора в соответствие с требованиями законодательства о защите прав потребителей и бытовом обслуживании.
Рекомендации исполнены ООО «Каршеринг клуб». С 1 апреля 2022 г. действует новая редакция договора.
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