В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступили обращения граждан о нарушении прав потребителей при оказании ООО «Каршеринг клуб» услуг по аренде автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в связи с этим были проанализированы положения договора, который потребители заключают для получения этой услуги.

В результате анализа договора установлено несоответствие его отдельных положений требованиям закона «О защите прав потребителей» и Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета министров № 1590 от 14 декабря 2004 г.

В целях обеспечения соблюдения прав потребителей МАРТ направлены рекомендации ООО «Каршеринг клуб» о приведении договора в соответствие с требованиями законодательства о защите прав потребителей и бытовом обслуживании.

Рекомендации исполнены ООО «Каршеринг клуб». С 1 апреля 2022 г. действует новая редакция договора.