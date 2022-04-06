ЭКОНОМИКА РБ

ВЫСТАВКА МОНЕТ ПРОЙДЕТ 13 АПРЕЛЯ В БГУ

17:12 06.04.2022 Выставка монет пройдет 13 апреля в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приурочена она ко Дню денег, который неофициально празднуют в мире 17 апреля. Сотрудников и студентов университета ждут в кабинете-музее белорусской народной культуры (ул. К. Маркса, 31, ауд.319. Начало в 12.40). На выставке представят монеты из 18 стран мира, среди которых Беларусь, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Сербия, Словения, Чехия и др. Профессор кафедры истории белорусской литературы БГУ Ирина Казакова познакомит посетителей с историей денег, расскажет о ракушках каури, которые использовали в качестве финансовых средств в регионах Азии и в Западной Африке. Также гости выставки увидят коллекционные серебряные монеты, юбилейные рубли, валюту стран Европы до появления «евро» и узнают про особенности китайской денежной системы. Организатором нумизматического мероприятия выступает Союз женщин БГУ.