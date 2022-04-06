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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА МОНЕТ ПРОЙДЕТ 13 АПРЕЛЯ В БГУ
17:12 06.04.2022
Выставка монет пройдет 13 апреля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приурочена она ко Дню денег, который неофициально празднуют в мире 17 апреля.
Сотрудников и студентов университета ждут в кабинете-музее белорусской народной культуры (ул. К. Маркса, 31, ауд.319. Начало в 12.40).
На выставке представят монеты из 18 стран мира, среди которых Беларусь, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Сербия, Словения, Чехия и др.
Профессор кафедры истории белорусской литературы БГУ Ирина Казакова познакомит посетителей с историей денег, расскажет о ракушках каури, которые использовали в качестве финансовых средств в регионах Азии и в Западной Африке. Также гости выставки увидят коллекционные серебряные монеты, юбилейные рубли, валюту стран Европы до появления «евро» и узнают про особенности китайской денежной системы.
Организатором нумизматического мероприятия выступает Союз женщин БГУ.
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