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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ АЭРОКАПСУЛЫ
16:35 06.04.2022
6 апреля 2022 года в «Великом камне» зарегистрирован 88-й резидент – ООО «ХоумЛенд Групп» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, компания будет производить многофункциональные шумоизолированные кабины «Аэрокапсула» с автоматизированной системой управления на основе интернета вещей – концепции передачи данных.
«Аэрокапсулы» разработаны с применением «умных» технологий и оснащены инновационными встроенными средствами. Данный проект занял 2-е место на Республиканском конкурсе инновационных проектов в 2021 году.
«Аэрокапсулы» могут широко использоваться в офисах открытого типа, аэропортах, торговых центрах, на производственных предприятиях и позволяют создать оптимальные условия для отдыха и работы.
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