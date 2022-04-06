ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ АЭРОКАПСУЛЫ

16:35 06.04.2022 6 апреля 2022 года в «Великом камне» зарегистрирован 88-й резидент – ООО «ХоумЛенд Групп» (Беларусь). Как сообщает сайт парка, компания будет производить многофункциональные шумоизолированные кабины «Аэрокапсула» с автоматизированной системой управления на основе интернета вещей – концепции передачи данных. «Аэрокапсулы» разработаны с применением «умных» технологий и оснащены инновационными встроенными средствами. Данный проект занял 2-е место на Республиканском конкурсе инновационных проектов в 2021 году. «Аэрокапсулы» могут широко использоваться в офисах открытого типа, аэропортах, торговых центрах, на производственных предприятиях и позволяют создать оптимальные условия для отдыха и работы.