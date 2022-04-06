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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО РЯДА ОРГАНИЗАЦИЙ ОБНАЛИЧИВАЛО ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ КАРТ-СЧЕТА ФИЗЛИЦ – МНС


16:21 06.04.2022

Должностные лица ряда организаций обналичивали денежные средства через карт-счета физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси в ходе проведения внеплановой проверки инспекцией МНС по Ивацевичскому району установлено, что организацией для выполнения строительных работ привлекались три индивидуальных предпринимателя.

Согласно оформленным актам выполненных работ за период с января 2016 года по сентябрь 2021 года вышеуказанными индивидуальными предпринимателями выполнены работы на общую сумму 629,3 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы произведена путем перечисления денежных средств на расчетные счета индивидуальных предпринимателей.

Налоговым органом проанализированы данные обстоятельства и собраны доказательства того, что фактически работы индивидуальными предпринимателями не выполнялись.

Денежные средства, перечисленные на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем переводились с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей на их личные карт-счета и впоследствии обналичивались, а затем передавались должностным лицам организации, которые использовали их на личные нужды.

По результатам проверки, наличные денежные средства, полученные должностными лицами организации путем снятия с карт-счетов индивидуальных предпринимателей, признаны доходом физических лиц и предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 76,4 тыс. рублей.

Использование карт-счетов для обналичивания средств установлено и в ходе проведения внеплановой проверки инспекцией МНС по Солигорскому району. Так, выявлено, что руководитель организации получал под отчет денежные средства на хозяйственные нужды. Указанные денежные переводились с расчетного счета организации на личный карт-счет руководителя либо на корпоративную карту и в последствии обналичивались. Неизрасходованные денежные средства в размере 489,7 тыс. рублей на расчетный счет либо в кассу организации не возвращены, авансовые отчеты об израсходованных суммах к проверке не представлены. Подоходный налог с доходов физического лица не удерживался и не перечислялся в бюджет. По результатам проверки организации, как налоговому агенту, предъявлен к уплате подоходный налог с доходов физических лиц в общей сумме 67,8 тыс. рублей.

Также, инспекцией МНС по Сморгонскому району при проверке организации, осуществляющей строительную деятельность, установлены факты выдачи руководителю проверяемой организации денежных средств на хозяйственные нужды в сумме 236,9 тыс. рублей. Документы, подтверждающие расход полученных денежных средств в интересах организации, не представлены. Денежные средства, полученные руководителем, признаны доходом физического лица. По результатам проверки организации, как налоговому агенту, предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 31,1 тыс. рублей.
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