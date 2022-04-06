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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 966,8 ТЫС. – МИНЗДРАВ


15:14 06.04.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 апреля 2022 года выросло до 966,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 966 тыс. 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 963 тыс. 217 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 293 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6862 пациента пациента пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 871 человек, число смертей от COVID-19 – на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 910 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 913 тыс. 852 теста.
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