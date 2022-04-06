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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛФАРМПРОМ» ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БИШКЕКЕ


14:42 06.04.2022

Организации холдинга «Белфармпром» (РУП «Белмедпрепараты», ОАО «БЗМП», ОАО «Экзон», УП «Минскинтеркапс») принимают участие в 16-й Международной специализированной выставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan-2022, которая проходит в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, белорусские фармпредприятия представляют на выставке как уже известные и хорошо себя зарекомендовавшие лекарства, так и новинки, не имеющие аналогов на кыргызском рынке.

Так, например ОАО «Экзон» представили линейку витаминов VITAX, гематоген с новыми вкусовыми добавками (яблоко, яблоко с корицей, клюква).

В ходе участия в выставке организации проводят встречи с партнерами, в ходе которых обсуждают вопросы по расширению ассортимента и объемов поставок лекпрепаратов и биологически активных добавок. Планируется подписание контрактов на поставку продукции и проведение среди медпредставителей обучающих семинаров по продвижению лекарственных препаратов в Кыргызстане.
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