ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ РЕЗКО УПАЛА ЦЕНА НА ДОМЕНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОНАХ

13:45 06.04.2022 Стоимость регистрации доменных имен в престижных зонах .world, .pro, .mobi, .xyz, .trade, .business и других в Беларуси упала до рекордно низкой суммы в 1 белорусский рубль. Такие условия покупателям доменов предоставил хостинг-провайдер HostFly.by в рамках специальной акции. Зарегистрировать имя за 1 белорусский рубль при соблюдении условий акции можно в зоне .info (обычная цена 71,99 BYN), .pro (обычная цена 78,99 BYN), зоне .mobi (обычная цена 93,99 BYN), .xyz (обычная цена 69,99 BYN), .trade (обычная цена 104,99 BYN), .me (обычная цена 67,99 BYN), .business (обычная цена 39,99 BYN), .world (обычная цена 111,99 BYN) и .agency (обычная цена 83,99 BYN). «Наше акционное предложение позволяет показать, насколько быстрым и «бесшовным» может быть создание в интернете любого проекта. Бизнес может шагнуть за пределы привычных национальных доменных зон и классического нейминга в сторону уникальных названий сервисов и сайтов, которые будут запоминаться и выделяться за счет специальных зон. Доменная зона может стать частью бренда и названия, указать на специализацию бизнеса и его статус. Дополнительно клиенты получат и все возможности нашего безлимитного хостинга», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль. Кроме этого, провайдер значительно расширил список доменных зон в которых проводятся операции по регистрации имен. В обновленный перечень вошла зона .dev, .business, .marketing, .kz, .best, .co.uk, .uk, .one, .world, .agency, .art, .su, .com.mx, .uz, .report и .de. Провайдер регистрирует доменные имен также в национальных доменах Беларуси и России.