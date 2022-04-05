Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС полуприцепа с видоизмененным VIN-номером пресекли витебские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортное средство SCANIA с полуприцепом TROUILLET, следовало из Латвии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Григоровщина».

При проверке внимание сотрудников таможни привлекли идентификационные номера полуприцепа: визуально выявлены признаки, указывающие на возможное их видоизменение.

Проведенная Новополоцким межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь криминалистическая экспертиза подтвердила предположения таможенников: VIN-номер не соответствует заводскому исполнению и нанесен не в условиях завода-изготовителя. Также экспертом установлено, что первоначальный идентификационный номер полуприцепа относится к отличной от фактической марки.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа до пятисот базовых величин с возможной конфискацией товара подлежащих таможенному декларированию.