|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОЛУПРИЦЕПА С ВИДОИЗМЕНЕННЫМ VIN-НОМЕРОМ ПРЕСЕКЛИ ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
13:38 06.04.2022
Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС полуприцепа с видоизмененным VIN-номером пресекли витебские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортное средство SCANIA с полуприцепом TROUILLET, следовало из Латвии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Григоровщина».
При проверке внимание сотрудников таможни привлекли идентификационные номера полуприцепа: визуально выявлены признаки, указывающие на возможное их видоизменение.
Проведенная Новополоцким межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь криминалистическая экспертиза подтвердила предположения таможенников: VIN-номер не соответствует заводскому исполнению и нанесен не в условиях завода-изготовителя. Также экспертом установлено, что первоначальный идентификационный номер полуприцепа относится к отличной от фактической марки.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа до пятисот базовых величин с возможной конфискацией товара подлежащих таможенному декларированию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
Курсы в банках
на 06.04.2022
Конвертация в банках
на 06.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте