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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ СНГ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА


13:23 06.04.2022

Пять белорусских предприятий стали победителями Премии СНГ в области качества 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, звания лауреата удостоены СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (Лида), ООО «Праймилк» (Щучин), ОАО «Брестский мясокомбинат».

Дипломантами признаны ООО «Производственное объединение «Энергокомплект» (Витебск) и СОАО «Коммунарка» (Минск).

Этой награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ на рынке как Содружества, так и за рубежом.

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Претендовать на престижную награду могут юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве – участнике СНГ и осуществляющие производство продукции (кроме производства вооружения и военной техники) или оказывающие услуги. При этом предприятие должно иметь подтверждение высокого качества выпускаемой продукции или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и экспортировать продукцию (услуги) не менее чем в два государства –участника Содружества.
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