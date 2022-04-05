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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ОШТРАФОВАНО ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН
13:07 06.04.2022
По итогам выборочной проверки Минского областного потребительского общества, проведенной сотрудниками главного управления МАРТ по Минской области, установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе проверки установлено превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) на овощные и фруктовые пюре, соки, нектары, морсы, фруктовые смузи до 48,6%, вместо допустимых в соответствии с законодательством 15,0%.
Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок установлено также на хлопья овсяные.
Экономическим судом Минской области вынесено постановление об административных взысканиях в отношении юридического лица и должностных лиц, ответственных за формирование цен.
Общая сумма штрафных санкций составила свыше 41,0 тыс. рублей.
Постановление Экономического суда Минской области вступило в законную силу.
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