По итогам выборочной проверки Минского областного потребительского общества, проведенной сотрудниками главного управления МАРТ по Минской области, установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе проверки установлено превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) на овощные и фруктовые пюре, соки, нектары, морсы, фруктовые смузи до 48,6%, вместо допустимых в соответствии с законодательством 15,0%.

Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок установлено также на хлопья овсяные.

Экономическим судом Минской области вынесено постановление об административных взысканиях в отношении юридического лица и должностных лиц, ответственных за формирование цен.

Общая сумма штрафных санкций составила свыше 41,0 тыс. рублей.

Постановление Экономического суда Минской области вступило в законную силу.