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ЭКОНОМИКА РБ


В СТРОЙОРГАНИЗАЦИИ ИЗ МОГИЛЕВА ПОЛТОРА ГОДА ВЫДАВАЛИ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ»


12:59 06.04.2022

Строительная организация из Могилева полтора года скрывала доходы от уплаты подоходного налога. Этот факт выявили сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью «Э» (ООО «Э»), осуществляющее деятельность в строительной сфере, использовало деньги, снятые с банковского счета под видом расходов на хозяйственные нужды.

Общая сумма средств, использованных не по назначению за 2020 год – 1 полугодие 2021 года, составила 288,6 тыс. рублей.

В адрес организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. В результате стройорганизация оплатила подоходный налог в сумме 37,5 тыс. рублей.
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