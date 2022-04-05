Строительная организация из Могилева полтора года скрывала доходы от уплаты подоходного налога. Этот факт выявили сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью «Э» (ООО «Э»), осуществляющее деятельность в строительной сфере, использовало деньги, снятые с банковского счета под видом расходов на хозяйственные нужды.

Общая сумма средств, использованных не по назначению за 2020 год – 1 полугодие 2021 года, составила 288,6 тыс. рублей.

В адрес организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. В результате стройорганизация оплатила подоходный налог в сумме 37,5 тыс. рублей.