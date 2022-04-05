|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ В МОГИЛЕВЕ
12:41 06.04.2022
Общественная юридическая приемная при Могилевском отделении общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов» возобновляет свою работу.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, по четвергам с 16.00 до 18.00 квалифицированную юридическую помощь всем желающим окажут:
7 апреля – специалисты Экономического суда Могилевской области;
14 апреля – адвокаты Могилевской областной коллегии адвокатов;
21 апреля – нотариусы Могилевского нотариального округа;
28 апреля – специалист регионального центра правовой информации Могилевской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
Курсы в банках
на 06.04.2022
Конвертация в банках
на 06.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте