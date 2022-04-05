ЭКОНОМИКА РБ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ В МОГИЛЕВЕ

12:41 06.04.2022 Общественная юридическая приемная при Могилевском отделении общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов» возобновляет свою работу. Как сообщает Белорусская нотариальная палата, по четвергам с 16.00 до 18.00 квалифицированную юридическую помощь всем желающим окажут: 7 апреля – специалисты Экономического суда Могилевской области; 14 апреля – адвокаты Могилевской областной коллегии адвокатов; 21 апреля – нотариусы Могилевского нотариального округа; 28 апреля – специалист регионального центра правовой информации Могилевской области.