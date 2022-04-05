Компания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Краснодар до 29 апреля, в Тель-Авив – до 17 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

Как поясняется в сообщении, рейсы по этим направлениям отменены из-за закрытия части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации.