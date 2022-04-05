Лукашенко 5 апреля подписал указ № 135 о создании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2022 году, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в состав комиссии включены члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

«Основными задачами государственной комиссии являются обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществление приема граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний», - говорится в комментарии к указу.