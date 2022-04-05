Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) подготовил проект правил профессиональной этики патентных поверенных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, замечания и предложения по проекту необходимо направить до 13 апреля 2022 г. на адрес электронной почты: с пометкой «О правилах этики».

В НЦИС обращают внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будут даваться ответы (уведомления) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.