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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА 6 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
11:32 06.04.2022
6 апреля 2022 года состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем генерального директора Национального кадастрового агентства Сергеем Левчиком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по номеру телефона 8 (017) 285-39-26.
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