Работники органов финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с органами пограничной службы пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимавшейся без специального разрешения (лицензии) заготовкой (скупкой) лома черных и цветных металлов и последующей его перепродажей по завышенным ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с 2018 года группа минчан организовала от имени белорусской частной фирмы нелегальную скупку у населения и субъектов хозяйствования лома черных и цветных металлов в промышленных объемах, который в дальнейшем по завышенным ценам поставлялся в адрес государственного предприятия. Документально отгрузка скупленного металла оформлялась в адрес подконтрольных данной группе российских посреднических структур, а затем от них, но уже с увеличенной ценой, – на белорусское госпредприятие. При этом лом металлов транспортировался напрямую со склада белорусской фирмы на госпредприятие, а сама фирма осуществляла скупку металла без специального разрешения (лицензии).

В эту деятельность были вовлечены также работники УП «Минсккоопвторресурсы». Так, часть сданного гражданами на заготовительные пункты лома черных и цветных металлов по учету данного предприятия не отражалась, а передавалась участникам группы для использования в посреднической схеме.

Сумма дохода, полученного от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), составила более 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На имущество подозреваемых на общую сумму свыше 300 тыс. рублей наложен арест. Ведется предварительное расследование.