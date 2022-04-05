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ЭКОНОМИКА РБ


НЕКОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ ССУЗОВ МИНСКА С 6 АПРЕЛЯ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ БЕСПЛАТНО


10:34 06.04.2022

С 6 апреля учащимся 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения ссузов Минска предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, льгота распространятся на время учебного года — с 1 сентября по 30 июня. Бесплатно можно будет ездить во всех видах транспорта (кроме пригородного или междугороднего).

Для бесплатной поездки при себе необходимо иметь билет учащегося, подтверждающий обучение в соответствующем учреждении образования столицы.
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