В 2021 году в Беларуси совершено почти 25 тыс. сделок с жильем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, ежегодно белорусскими судами рассматривается более 3,5 тысяч дел по спорам, связанным с правом собственности граждан на жилые помещения. В прошлом году дела данной категории составили около трети от общего количества жилищных споров.

Изучение судебной практики не выявило системных ошибок при рассмотрении дел данной категории и показало, что суды в основном правильно применяют нормы законодательства.

Вместе с тем в некоторых случаях у судов возникают вопросы, связанные с применением существенно изменившегося законодательства о праве собственности на жилые помещения. Новшества законодательства повлекли за собой необходимость нормативных разъяснений судам на уровне постановления пленума Верховного суда.

В проекте постановления пленума Верховного суда особо подчеркивается, что рассмотрение дел, связанных с правом собственности на жилые помещения, имеет высокую социальную значимость, а своевременное и правильное разрешение таких споров является важной гарантией обеспечения права граждан на жилище и защиты собственности, добросовестно приобретенной законным способом.