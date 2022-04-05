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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 25 ТЫС. СДЕЛОК С ЖИЛЬЕМ СОВЕРШЕНО В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ
10:27 06.04.2022
В 2021 году в Беларуси совершено почти 25 тыс. сделок с жильем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, ежегодно белорусскими судами рассматривается более 3,5 тысяч дел по спорам, связанным с правом собственности граждан на жилые помещения. В прошлом году дела данной категории составили около трети от общего количества жилищных споров.
Изучение судебной практики не выявило системных ошибок при рассмотрении дел данной категории и показало, что суды в основном правильно применяют нормы законодательства.
Вместе с тем в некоторых случаях у судов возникают вопросы, связанные с применением существенно изменившегося законодательства о праве собственности на жилые помещения. Новшества законодательства повлекли за собой необходимость нормативных разъяснений судам на уровне постановления пленума Верховного суда.
В проекте постановления пленума Верховного суда особо подчеркивается, что рассмотрение дел, связанных с правом собственности на жилые помещения, имеет высокую социальную значимость, а своевременное и правильное разрешение таких споров является важной гарантией обеспечения права граждан на жилище и защиты собственности, добросовестно приобретенной законным способом.
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