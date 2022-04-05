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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР ОАО «ГРОДНО АЗОТ» 6 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:37 06.04.2022
6 апреля состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игорем Ляшенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, позвонить можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона 79-46-50.
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