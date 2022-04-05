6 апреля состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игорем Ляшенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, позвонить можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона 79-46-50.